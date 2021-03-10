РИАМО - 10 мар. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирается искусственно удерживать россиян от отпуска на зарубежных курортах, сообщает Газета.ru.

Президент напомнил, что некоторые страны уже начали открывать свои границы для отдыха.

«Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны, и не будем этого делать», — отметил глава российского государства.

Он обратил внимание на то, что речь идет о россиянах, решивших провести свой отпуск не в России. При этом президент попросил их учитывать ситуации с Covid-19, отправляясь на отдых за рубеж.