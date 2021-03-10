РИАМО - 10 мар. Минэкономразвития РФ проводит конкурс среди вузов по истории предпринимательства страны «Наследие выдающихся предпринимателей России», сообщает пресс-служба министерства.

Конкурс проводится департаментом инвестполитики и развития предпринимательства при поддержке Минобрнауки России, общественной организации «Опора России», музея предпринимателей, Фонда президентских грантов и института российской истории РАН.

«Конкурс проводится в поддержку национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», – говорится в сообщении.

В рамках конкурса пройдут общероссийские онлайн-мероприятия – презентации спецкурсов по предпринимательскому образованию, деловые игры и мастер-классы, лекции по истории предпринимательства. По его итогам будут выбраны лучший вуз и регион в области популяризации истории предпринимательства в РФ.