РИАМО - 10 мар. Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя грузовика, которого обвиняют в совершении ДТП, в котором погибли два человека, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Согласно данным правоохранителей, инцидент произошел 22 марта прошлого года. Обвиняемый, находясь за рулем грузового седельного тягача с неисправным тахографом, двигался по дороге М-1 «Беларусь» в Одинцовском городском округе.

«Он нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашинами Renault и Great Wall», - говорится в сообщении.

В результате аварии водители этих машин получили травмы из-за которых скончались. Пассажиры также получили тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Одинцовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.