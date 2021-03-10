РИАМО - 10 мар. Размер социальных пенсий увеличат в России на 3,4% с 1 апреля, их средний размер будет равен 10 183 рубля, сообщает ТАСС.

Ежегодно индексация происходит в зависимости роста прожиточного минимума.

«Таким образом, размер индексации пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля). В связи с этим с 1 апреля 2021 года индексация размеров социальных пенсий составит 3,4%», - говорится в сообщении.

Если у пенсионера своя социальная пенсия меньше прожиточного минимума в регионе, то в этом случае предусмотрена специальная доплата.

На индексацию уйдет около 12,8 млрд рублей. Повышение соцпенсии коснется 3,9 млн пенсионеров.

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