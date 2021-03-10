РИАМО - 10 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду предложил кандидатуру Дмитрия Абаренова, возглавлявшего Можайский городской округ, на должность главы Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Вы в Можайском городском округе работаете главой уже более 2 лет. Считаю, что работаете добросовестно, вы - человек целеустремленный, амбициозный, умеете разговаривать с жителями, не прячетесь в кабинете. Хочу предложить вам попробовать свои силы в должности главы в Ленинском городском округе», - отметил Воробьев.

Он уточнил, что это очень важный, развивающийся муниципалитет - здесь строится много жилья.

«Рассчитываю, что вы соберете мощную и эффективную команду, которая будет давать результаты и обеспечивать перемены», - подчеркнул губернатор.

Среди первоочередных задач в Ленинском городском округе - завершение строительства прямого выезда из 6-го микрорайона на федеральную автомобильную дорогу М-44 «Дон» и выезда из ЖК «Зеленые аллеи», реконструкция Володарского шоссе. Эти проекты очень востребованы у жителей.

«Масштаб проблем, которые необходимо оперативно решать в Ленинском городском округе, понятен, задачи выполнимы. Спасибо за доверие. С вашей поддержкой, я уверен, мы справимся», - сказал Абаренов.

Временно исполняющим обязанности главы Можайского городского округа со среды стал Денис Мордвинцев, ранее занимавший должность заместителя главы администрации муниципалитета.

«Рассчитываю, что вы также усердно будете взаимодействовать с жителями и со всеми предприятиями. Прошу подготовиться к этой работе с пониманием того, что на вас ложится большая ответственность, и я буду требовать от вас заметных перемен и результатов», - сказал губернатор Подмосковья.

Мордвинцев поблагодарил губернатора за доверие.

«Округ знаю, прошел его за это время ногами. Понимаю, где были проблемы и еще остались, и как их решить», - добавил он.

В ближайшей перспективе на территории Можайского городского округа должны быть реализованы планы по дальнейшему развитию муниципалитета. На особом контроле - вопросы, связанные с привлечением инвестиций, созданием рабочих мест, развитием социальной инфраструктуры, комплексным благоустройством общественных пространств.