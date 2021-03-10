РИАМО - 10 мар. Историческая драма режиссера Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» возвращается на экраны кинотеатров, 14 марта фильм покажут в кинотеатрах девяти городских округов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

«Пандемия привнесла новые традиции в культурную жизнь общества – возобновление в широком прокате легендарных картин», – сообщает пресс-служба.

Показ проведут 14 марта – это последний день Масленицы. Одна из самых ярких и запоминающихся сцен в фильме – празднование этого народного праздника.

Фильм покажут в десяти учреждениях культуры Подмосковья в девяти городских округах. Все выбранные кинозалы переоборудованы в рамках конкурса Фонда кино на получение государственной поддержки на модернизацию кинозалов в России.

«Сибирский цирюльник» – это один из самых дорогих и масштабных фильмов в истории российского кино. Действие картины происходит во времена правления Александра III.

Фильм покажут в «КДЦ «Бронницы» (Бронницы), «ЦКиТ «Родники» (Волоколамский округ), «ЦКиД «Пегас» (Егорьевск), «ДК» (Жуковский), «ЦДК» (Серебряные пруды), «71 Дом офицеров» и «Центр Елизаветы Мамонтовой» (Сергиево-Посадский округ), «Дом ученых Научного центра Российской академии наук» (Черноголовка), «СКЦ «Рошаль» (Шатура), «ЦКиТД «Мир» (Шаховская).

Все показы пройдут при поддержке министерства культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино». Время проведения показов и подробности можно найти на интернет-ресурсах названных культурных учреждений.