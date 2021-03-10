РИАМО - 10 мар. Более 500 фактов безучетного потребления электричества и более 300 фактов бездоговорного электропотребления выявили энергетики ПАО «Россети Московский регион» в ходе проверок счетчиков и рейдов «Честный киловатт», сообщает пресс-служба компании.

Почти 76 млн кВт/ч жители московского региона электроэнергии потребили без учета.

«Для сравнения – такого объема электричества хватило бы, чтобы в течение года обеспечивать электроэнергией крупное предприятие по производству двигателей для авиации или шесть лет обеспечивать электроснабжение гостиничного комплекса», - говорится в сообщении.

Самыми частыми нарушениями стали подключение питающего кабеля до расчетного счетчика в границах балансовой принадлежности потребителя, нарушение пломб сбытовой или сетевой организации, нарушение целостности (повреждение) прибора учета, самовольные вмешательства в работу прибора учета, воздействие на счетчик магнитным полем. Общая стоимость похищенного электричества превысила 265 млн рублей. Объемы и стоимость в несколько раз превышают учтенное электричество.

Административный штраф за похищенное электричество составляет для физических лиц - от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей. В случае повторного нарушения, штраф для физических лиц составит от 15 до 30 тыс. рублей, юридическим лицам придется заплатить от 200 до 300 тыс. рублей. Материалы обо всех нарушениях сразу отправляются в полицию.

Сообщить о хищении можно по телефону «Светлой линии» компании «Россети – Московский регион»: 8-800-220-0-220.