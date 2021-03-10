РИАМО - 10 мар. В Смоленском соборе Новодевичьего монастыря столицы отреставрируют восемь старинных икон с окладами из драгоценных камней и металлов, все они представляют собой музейные экспонаты, сообщается на сайте RosTender.info.

«Предстоит восстановить оклад и раму-ковчег иконы «Богоматерь Смоленская», оклады икон «Спас Вседержитель на престоле с припадающими святыми Иоанном Предтечей и Апостолом Петром», «Богоматерь Владимирская с праздниками», «Богоматерь Владимирская», «Знамение с избранными святыми», «Святые Борис и Глеб», «Благовещение Устюжское» и «Предста Царица одесную Тебе», – говорится в сообщении.

Тендер на проведение работ, стоимость которых оценивается в 15 миллионов рублей, объявило АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление». Заявки на участие в нем принимаются до 22 марта. Победителя выберут в этот же день.

Смоленский собор построили в 1524-1525 годах. На текущий момент в храме, который входит в состав особо ценного объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Новодевичьего монастыря», сохранились фрески XVII века.