РИАМО - 10 мар. В рамках реализации программы реновации жилья в районе Проспект Вернадского построят ряд объектов социального назначения – три детсада, корпус больницы и образовательный комплекс, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.
Соцобъекты построят для кварталов реновации 32 и 33, 34 и 35 района Проспект Вернадского. Уже разработан проект планировки территории. Запланированные в рамках ППТ мероприятия обеспечат жилую застройку новыми объектами образования и здравоохранения, а также позволят улучшить экологию района.
Особое внимание уделят развитию зеленых зон и благоустройству. в границах ППТ появится природный комплекс №207 – бульвар на улице Коштоянца общей площадью более 1 га. Кроме того, на проспекте Вернадского разобьют сквер на 0,21 га.
«Также будет проведено благоустройство прилегающих к социальным объектам территорий и общественных пространств: детских и спортивных площадок и мест для отдыха», – добавил Левкин.
Всего в районе Проспект Вернадского в рамках программы реновации жилищного фонда планируется расселить и снести 59 жилых домов общей площадью более 230 тыс кв м, в которых проживают 14,5 тыс человек.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии