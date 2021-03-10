РИАМО - 10 мар. В рамках реализации программы реновации жилья в районе Проспект Вернадского построят ряд объектов социального назначения – три детсада, корпус больницы и образовательный комплекс, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Соцобъекты построят для кварталов реновации 32 и 33, 34 и 35 района Проспект Вернадского. Уже разработан проект планировки территории. Запланированные в рамках ППТ мероприятия обеспечат жилую застройку новыми объектами образования и здравоохранения, а также позволят улучшить экологию района.

«На западе Москвы в районе Проспект Вернадского по программе реновации построят три сада с бассейнами на 950 детей, образовательный комплекс на 500 мест и музыкальную школу. Из объектов здравоохранения намечено строительство лечебного корпуса городской клинической больницы №31 и здания медицинского учреждения», – отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Особое внимание уделят развитию зеленых зон и благоустройству. в границах ППТ появится природный комплекс №207 – бульвар на улице Коштоянца общей площадью более 1 га. Кроме того, на проспекте Вернадского разобьют сквер на 0,21 га.

«Также будет проведено благоустройство прилегающих к социальным объектам территорий и общественных пространств: детских и спортивных площадок и мест для отдыха», – добавил Левкин.

Всего в районе Проспект Вернадского в рамках программы реновации жилищного фонда планируется расселить и снести 59 жилых домов общей площадью более 230 тыс кв м, в которых проживают 14,5 тыс человек.