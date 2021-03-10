РИАМО - 10 мар. Девять легковых автомобилей столкнулись на 73 км МКАД вечером в среду, образовалась пробка, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оператвино».

«На внутренней стороне 73-го км МКАД перед поворотом на улицу Свободы столкнулись девять легковых автомобилей», - говорится в сообщении.

Занято три полосы из пяти. Образовалась пробка на четыре километра.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог в Москве на данный момент составляет шесть баллов. Заторы в основном локализованы в центральной части мегаполиса.