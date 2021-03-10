РИАМО - 10 мар. В городском округе Клин появился маршрут здоровья, его занесли в Единый реестр маршрутов здоровья России, сообщает пресс-служба «Лиги здоровья нации».

Маршруты здоровья призваны популяризировать ЗОЖ среди населения. Проект «Каждому муниципалитету - маршрут здоровья» открыл уже около 50 маршрутов в муниципальных образованиях по всей стране. Идентификационный номер тропы здоровья в Клину - 46737000 4132 54.

«В паспортах маршрутов здоровья представлены: сама карта-схема маршрута и контакты инструкторов ЗОЖ на маршруте, прошедших обучение по программе курса «Инструктор ЗОЖ», разработанного специалистами Первого МГУ имени И.М. Сеченова и Государственного университета физической культуры (ГЦОЛИФК)», - сообщает пресс-служба.

Информацию о маршрутах здоровья или карту можно найти на сайтах: «Маршруты здоровья», «Человек идущий», и «Лига здоровья нации».

Бесплатное обучение по программе «Инструктор ЗОЖ» прошли уже 150 человек со старта проекта весной 2020 года. Сейчас готовятся еще 50 инструкторов.

По рекомендациям ВОЗ, чтобы сгладить негативные последствия современного сидячего образа жизни достаточно несколько часов в неделю заниматься физическими нагрузками. От 150 до 300 минут рекомендуют тратить на умеренные физическим нагрузки, либо 75-150 минут в неделю заниматься интенсивными физическим нагрузками.