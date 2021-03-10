РИАМО - 10 мар. Депутаты Госдумы России приняли в первом чтении законопроект, который позволяет освобождать чиновников от ответственности за нарушение антикоррупционных законов, если нарушение произошло по независящим от них обстоятельствам, сообщает РИА Новости.

Речь идет о ситуациях, когда в силу форс-мажорных обстоятельств чиновник не смог полностью выполнить антикоррупционные требования.

«В уголовном праве есть свой институт непреодолимой силы. Эта инициатива касается ответственности госслужащих за неисполнение обязательств в части запретов и ограничений», - говорится в сообщении.

Согласно проекту, физическое лицо освобождается от ответственности только в том случае, если следствие посчитает несоблюдение ограничений и неисполнение антикоррупционных обязанностей не зависящим от его действий. Для этого нужно наличие чрезвычайных обстоятельств.

К ним отнесли стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, а также запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами, в том числе иностранными.

Такими обстоятельствами нельзя считать регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события, а также те обстоятельства, которые физическое лицо могло предотвратить по собственной воле.