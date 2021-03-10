РИАМО - 10 мар. В Раменском городском округе на территории индустриального парка «Чулково» появится производственный комплекс по ремонту и обслуживанию грузового автотранспорта площадью свыше 1 тыс кв м, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Мы видим большой интерес к подмосковным индустриальным паркам среди предпринимателей – и это значительный толчок к развитию этих площадок. Только за два месяца 2021 года стартовало несколько крупных проектов в индустриальных парках в разных городских округах Подмосковья», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новый резидент индустриального парка «Чулково» инвестирует в свой проект 50 миллионов рублей и создаст 30 рабочих мест. Компания ООО «ВВ Транс» уже получила разрешение на возведение объекта.

Транспортно-логистическая компания предлагает услуги в сфере автомобильных грузоперевозок по Московскому региону, а также по центральным регионам страны. Транспортировка продуктов питания с соблюдением температурных режимов представляет собой одно из основных ее направлений работы.

Зиновьева добавила, что в «Орудьево» Дмитровского городского округа компания ООО «Бати Лосино» ввела в эксплуатацию складские комплексы площадью более 23 тыс кв м, а компания ООО «ЧИБ Унигаз» начала возводить предприятия в «Технопарке М4» Ленинского городского округа, также к запуску проектов приступили три новых резидента индустриального парка «М-8» Сергиево-Посадского городского округа.

Она отметила, что названные проекты представляют собой лишь часть положительных примеров.