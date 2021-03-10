РИАМО - 10 мар. В Москве возбудили уголовное дело за нарушение авторских и смежных прав в отношении мужчины 1995 года рождения, он пытался продать программное обеспечение, на которое распространялись авторские права, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

В январе 2021 года в ресторане на Кутузовском проспекте Москвы мужчина продал покупателю носители с установленными на них программными продуктами одной из справочных правовых систем, которые имеют признаки контрафактности. Покупатель действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий, и после проведения сделки мужчину задержали.

«Своими действиями он нарушил авторское право и причинил правообладателю ущерб на сумму более 1,8 млн рублей», - сообщает пресс-служба.

Идет расследование уголовного дела, следователи собирают доказательства. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.