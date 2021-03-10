РИАМО - 10 мар. В Государственную думу Российской Федерации внесли законопроект, по которому предлагается внедрить новую прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 0 до 35%, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы РФ.

«Налоговая ставка устанавливается в следующих размерах: «0 процентов - если сумма налоговых баз <...> за налоговый период составляет менее 204 тыс рублей или равна 204 тыс рублей», - говорится в документе.

Согласно пояснительной записке, при таком доходе отмена НДФЛ позволит гражданам в среднем получать дополнительно по 21 тыс рублей в год или 1752 рубля в месяц. Эта мера может помочь в сокращении дефицита доходов и борьбе с бедностью населения.

В законопроекте указывается, что те, чей доход находится в пределах от 204 тыс до 5 млн рублей, будут также платить 13% НДФЛ. Налог на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает от 5 млн рублей в год, составит 623,5 тыс рублей плюс 15% на сумму, превышающую порог в 5 млн.

Те же, кто зарабатывает свыше 10 млн рублей в год, будут платить 1,3 млн рублей и 25% с суммы сверх порога. Для налогоплательщиков, чей доход составляет более 100 млн рублей, предлагается ввести самый высокий НДФЛ - 3,8 млн рублей плюс 35% с суммы, превышающей 10 млн рублей.

Налоги для зарубежных IT‑компаний могут ввести в России >>