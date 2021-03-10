РИАМО - 10 мар. Качество воздуха проверили в окрестностях международного аэропорта Шереметьево, повышений гигиенических нормативов не обнаружено, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Мобильная лаборатория отобрала пробы воздуха в Химках, в квартале Клязьма и на территории ЖК «Город набережных». Экологи проверяли наличие десяти основных загрязняющих веществ: оксида углерода и азота, метана, аммиака, сероводорода, диоксидов азота и серы, взвешенных веществ и частиц.

«Превышений гигиенических нормативов не обнаружено, максимальные разовые концентрации колеблются в пределах 0,1-0,2 ПДК», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Эта территория взята на особый контроль после жалоб местных жителей на сбросы неочищенных сточных вод с территории аэропорта в реку Клязьму и ручьи.

Разин добавил, что территорию вокруг аэропорта продолжат держать на особом контроле и постоянно проверять даже по ночам.