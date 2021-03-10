РИАМО - 10 мар. Доктор физико-математических наук Дмитрий Ливанов назначен временно исполняющим обязанности ректора Московского физико-технического института (национального исследовательского университета), сообщается на официальном сайте министерства науки и высшего образования РФ.

К своим обязанностям Ливанов приступит только 16 июня. До этого он должен обеспечить преемственность научного и организационного руководства вузом.

«С учетом имеющегося опыта Дмитрий Викторович Ливанов сможет дать новый импульс развитию университета. Важно объединить огромный потенциал студентов, преподавателей и выпускников, и при этом сохранить уникальную модель МФТИ, его традиционное очень сильное взаимодействие с академическими институтами», - отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Дмитрий Ливанов – известный физик-теоретик, доктор физико-математических наук. Ученик лауреата Нобелевской премии по физики академика Алексея Абрикосова. Начал свой трудовой путь научным сотрудником и дошел до проректора Московского института стали и сплавов. В 2007 году был избран ректором национального исследовательского технологического университета «МИСиС», в 2012 году – переизбран на эту должность.