РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. Почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ» присвоили главному технологу компании «Ирекс» городского округа Люберцы Людмиле Акжигитовой, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Акжигитова оказалась в числе 25 подмосковных женщин, которые получили государственные и областные награды из рук губернатора Московской области в ходе праздничного мероприятия в честь 8 Марта.

«Людмила Акжигитова более 40 лет трудится в хлебопекарной отрасли, более 20 лет отдала компании «Ирекс». В прошлом году предприятие отметило 25-летний юбилей. Искренне поздравляю Людмилу с заслуженной наградой - почетным званием «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ»! Спасибо вам за труд и верность профессии! Наш округ гордится такими земляками! Успехов вам, здоровья, благополучия, личного счастья!» - сказал Ружицкий.

Акжигитова рассказала, что сейчас на предприятии занимается разработкой линейки новых хлебобулочных изделий - полезной безглютеновой продукции.