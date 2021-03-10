РИАМО - 10 мар. Плотность движения на столичных дорогах в настоящий момент оценивается в 7 баллов из 10 возможных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Самая сложная ситуация наблюдается на Садовом кольце. Также дорожные заторы наблюдаются на Третьем транспортном кольце и северо-западе, юго-западе, и юго-востоке МКАД.

Пробки образовались на Тверской, Садово-Триумфальной улицах, Тверском бульваре, Большой Никитской улице и других.

Предполагается, что к 20:00 плотность движения снизится до шести баллов, а в 21:00 — до трех баллов.