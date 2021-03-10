РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. За первую неделю марта творческие коллективы городского округа Люберцы завоевали порядка 20 наград различных конкурсов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе творческие коллективы культурно-досуговых учреждений и учащиеся детских школ искусств привезли 20 наград. 14 стали лауреатами (из них 3 - лауреаты I степени) и 6 - дипломантами разной категории», - сказал Ружицкий.

Он пригласил жителей и гостей городского округа на мероприятия в учреждения культуры.

«В Люберецком ДК 13 марта, а во Дворце спорта «Триумф» 14 марта состоится Московский областной фестиваль-конкурс исполнителей русского народного танца «Карусель Московии». 13 и 14 марта в городском округе пройдут масленичные гуляния, посвященные проводам зимы», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что жителей ждут театрализованные представления, концерты, игры, мастер-классы и угощение блинами. А завершится праздник сожжением чучела Масленицы.