РИАМО - 10 мар. Более 40 различных спортивных объектов планируют построить в кварталах реновации столицы для создания качественной городской среды, сообщили в пресс-службе департамента строительства города Москвы.

«В кварталах реновации планируется создать по-настоящему качественную и комфортную городскую среду, а это подразумевает возведение не только жилья и первоочередных социальных объектов, но и спортивных сооружений: физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивно-досуговых объектов», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объекты входят в уже утвержденные проекты планировки кварталов реновации.

На сегодняшний день в Москве ввели в эксплуатацию 102 дома по программе реновации. В процессе строительства находятся 174 дома.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5 тысяч домов.

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