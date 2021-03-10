РИАМО - 10 мар. Более 40 различных спортивных объектов планируют построить в кварталах реновации столицы для создания качественной городской среды, сообщили в пресс-службе департамента строительства города Москвы.
Объекты входят в уже утвержденные проекты планировки кварталов реновации.
На сегодняшний день в Москве ввели в эксплуатацию 102 дома по программе реновации. В процессе строительства находятся 174 дома.
Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5 тысяч домов.
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