РИАМО - 10 мар. Пожарные ликвидировали возгорание в торговом здании на площади более 150 квадратных метров, расположенном в Химках, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

«В 14:16 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Химки, улица Железнодорожная, дом 1, строение 3», - говорится в сообщении

В 15:35 пожар был локализован на площади 150 квадратных метров. В 16:06 было ликвидировано открытое горение, в 17:33 пожар полностью потушили.

В тушении участвовали 10 единиц спецтехники и 36 человек.

По данным открытых источников, в здании находятся магазины, парикмахерская и гранитная мастерская.