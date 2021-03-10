РИАМО - 10 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с кандидатом на должность исполняющего обязанности главы Красногорска Алексеем Спасским и покидающей этот пост в конце марта Эльмирой Хаймурзиной, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В ходе встречи было отмечено, что в округе важно сохранить темп начатых для жителей перемен и реализовать все проекты в сфере социальной инфраструктуры.

«Совет Федерации выдвинул вас, Эльмира Абдулбариевна (Хаймурзина - ред.), в Центризбирком. Хочу пожелать вам успехов. А также сказать слова благодарности, вы 2 года очень содержательно работали в большом растущем муниципалитете. Что-то нам удалось решить, что-то предстоит дальше реализовывать. Любой округ нуждается в детсадах, школах, поликлиниках, парках, набережных», - сказал губернатор.

Воробьев также подчеркнул, что будет рекомендовать кандидатуру Спасского на пост главы округа.

«Алексей Петрович (Спасский - ред.), вы - человек опытный. Работали в Домодедове, возглавляли городской округ Кашира, сейчас - Ленинский. Я буду рекомендовать вашу кандидатуру, чтобы вы дальше развивали Красногорск», - подчеркнул Воробьев.

Красногорск — один из самых крупных муниципалитетов Московской области, здесь проживают более 270 тысяч жителей. Муниципалитет входит в число лидеров по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Только за последнее время здесь введены в эксплуатацию шесть станций МЦД, развязка и путепровод, завершен первый этап реконструкции Путилковского шоссе. Скоро откроют поликлиники в Путилкове и ЖК «Изумрудные холмы».

«Для меня эти 2 года были ценными в плане опыта. Мы решали задачи, которые было бы невозможно реализовать без поддержки федерального центра и вас, Андрей Юрьевич. Социальная сфера – приоритет №1. Сейчас Красногорск ждет детскую областную больницу», - рассказала Хаймурзина.

Проект возведения больницы поддержал президент России Владимир Путин. Губернатор подчеркнул, что медучреждение должно стать флагманом детской медицины.

«Хочу поблагодарить вас, Андрей Юрьевич, за доверие. Как и год назад, когда я стал работать в Ленинском округе. Красногорск - более крупный муниципалитет, где-то со схожими проблемами, может быть, местами более глобальными», - отметил Спасский.

Спасский возглавил Ленинский городской округ в феврале 2020-го. В «Рейтинге-50» округ поднялся с 34 на 12 место. Инвестиции в муниципалитет составили почти 30 млрд руб. Кроме того, здесь создано около 3 тысяч рабочих мест. Введены в эксплуатацию три школы и три детсада, поликлиника. Ключи получили свыше 2 тысяч дольщиков. Строятся два выезда на федеральные трассы.