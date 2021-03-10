РИАМО - 10 мар. В марте обрабатывать деревья в саду на даче ничем не нужно, проводить обработку стоит в конце апреля - начале мая, сообщает aif.ru.

Весной деревья просыпаются после зимней спячки, поэтому дачники задумываются о проведении обработки.

«В конце апреля - начале мая по зеленому конусу их можно в качестве профилактики опрыскать фунгицидами, чаще всего - бордоской смесью. Это делается для того, чтобы снизить количество спор грибных болезней», - сказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

Он посоветовал перед обработкой убирать «мумифицированные» листья, ветки и остатки плодов. Эксперт также подчеркнул, что против разных болезней нужны различные препараты.

«Раньше опрыскивали растения нитрафеном, который помогал против всех их заболеваний, но 30 лет назад его запретили, потому что он способствует возникновению рака у человека», - добавил Туманов.