РИАМО - 10 мар. В марте обрабатывать деревья в саду на даче ничем не нужно, проводить обработку стоит в конце апреля - начале мая, сообщает aif.ru.
Весной деревья просыпаются после зимней спячки, поэтому дачники задумываются о проведении обработки.
Он посоветовал перед обработкой убирать «мумифицированные» листья, ветки и остатки плодов. Эксперт также подчеркнул, что против разных болезней нужны различные препараты.
«Раньше опрыскивали растения нитрафеном, который помогал против всех их заболеваний, но 30 лет назад его запретили, потому что он способствует возникновению рака у человека», - добавил Туманов.
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