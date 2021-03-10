РИАМО - 10 мар. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал одним из лидеров медиарейтинга глав регионов России за февраль 2021 года, рейтинг построен на основе более 61 тысячи источников в СМИ, сообщает пресс-служба компании «Медиалогия».

Андрей Воробьев занял третье место в рейтинге. В топ-5 также вошли Сергей Собянин (Москва), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Рамзан Кадыров (Чечня), Радий Хабиров (Башкортостан).

«(СМИ сообщали, что - ред.) в Подмосковье снова можно посещать ночные клубы и дискотеки, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. С 1 февраля поездку на подмосковных автобусах можно оплатить картой «Тройка». Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в соцсети Instagram», - говорится в сообщении.

Также СМИ сообщали, что все коммунальные и дорожные службы Московской области по поручению губернатора Воробьева из-за снегопада перешли на усиленный круглосуточный режим работы. Также губернатор дал старт строительству Северного обхода Лобни, который выведет транзитный транспортный поток из города, обеспечит проезд между Рогачевским и Дмитровским шоссе и сократит время в пути до аэропорта Шереметьево.

Еще СМИ писали, что Воробьев проверил благоустройство одного из самых популярных мест для зимнего отдыха в Подмосковье - Мытищинского лесопарка, где в этом сезоне появились новая лыжная база и освещенная трасса для катания.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 61 тысячи источников.