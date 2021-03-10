РИАМО - 10 мар. «Яндекс» запустил сервис быстрой оплаты покупок в сети Yandex Pay, он позволяет платить картой, не вводя каждый раз ее данные, сообщает пресс-служба компании.

«Чтобы платить через Yandex Pay, нужно привязать карту к аккаунту на «Яндексе». Сервис работает с картами Mastercard, Visa и «Мир» любых банков — при этом кэшбэк и другие бонусы держателей карт сохраняются», - говорится в сообщении.

Можно добавить несколько карт и потом выбирать необходимую. В компании отметили, что все банковские данные защищены.

«На сервисах «Яндекса» давно можно оплачивать заказы. Когда люди заказывают еду или такси, они используют технологии «Яндекса», которые уже проверены временем. Сейчас мы готовы предложить эту разработку другим участникам рынка. Любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay, чтобы упростить клиентам процесс оплаты и, как следствие, повысить продажи», — сказал руководитель сервиса Александр Головин.

Сейчас кнопка Yandex Pay появилась при оплате покупок в магазинах Lamoda, Brandshop и других известных брендов. Несколько крупных интернет магазинов подали заявки на подключение.

Подключить сервис можно на сайте «Яндекса» или через агрегаторов платежных сервисов, таких как «Робокасса», Payture, RBK.money. Сейчас сервис работает только на сайтах в большинстве браузеров.

В дальнейшем кнопка оплаты будет появляться в мобильных приложениях, других браузерах и в офлайне. Кнопка будет доступна только для тех, кто привязал свои банковские карты к аккаунту «Яндекса».