РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. Финал регионального этапа Всероссийских игр школьных спортивных клубов состоялся в Люберцах, на нем команда городского округа заняла 3 место, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования прошли с 3 по 9 марта по пяти дисциплинам: легкая атлетика, баскетбол, настольный теннис, плавание, творческий конкурс.

«Наш округ на состязаниях представил спортивный клуб «Виктория» из школы №53 поселка Октябрьский. В финале регионального этапа он занял 3 место! Звание сильнейшей команды досталось школьному клубу из Раменского. Победитель представит Московскую область на всероссийском этапе соревнований», - пояснил Ружицкий.

Всероссийские соревнования школьных спортивных клубов в том числе нацелены на приобретение подростками соревновательного опыта по различным видам спорта и повышение мастерства.