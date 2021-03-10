РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. Водитель автомобиля Subaru пострадал в результате столкновения трех машин на Октябрьском проспекте Люберец, сообщил «РИАМО в Люберцах« сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, в среду примерно в 16:47 у дома №223 по Октябрьскому проспекту произошло столкновение трех транспортных средств. Водитель Subaru совершил столкновение с попутной машиной «ГАЗ» (грузовой), после чего грузовик столкнулся с маршрутным такси «ГАЗ» и опрокинулся.

«Пострадал водитель машины Subaru, доставлен в больницу Люберец», - сказал сотрудник.