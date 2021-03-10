РИАМО - 10 мар. Трем подозреваемым предъявлено обвинение в похищении 30-летнего жителя Красногорска, произошедшее в феврале текущего года, подозреваемые находятся под стражей, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следствием установлено, что ночью 28 февраля 2021 года трое мужчин, прибыли к месту жительства потерпевшего в один из домов по улице Сходневской деревни Путилково городского округа Красногорска. Угрожая оружием, они схватили мужчину, после чего против его воли, посадили в автомобиль и отвезли в Балашиху», - говорится в сообщении.

Похитители удерживали мужчину четыре дня в арендованной комнате. Угрожая насилием, они требовали передать им деньги в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

Следователями уже осмотрено место происшествия, проведены допросы, назначены дактилоскопическая, молекулярно-генетическая и судебно-медицинские экспертизы. Продолжается проведение комплекса мероприятий, призванных получить и закрепить доказательственную базу.

В настоящий момент по ходатайству следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.