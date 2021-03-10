РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. Участников проекта «Активное долголетие» из Люберец пригласили поучаствовать в мастер-классе по выпеканию блинов, мероприятие состоится 12 марта, сообщила руководитель люберецкого клуба Виктория Данилина.

«Масленицу отмечаем - блинами угощаем! Уважаемые участники проекта «Активное долголетие»! Приглашаем вас 12 марта в 12:00 на мастер-класс по выпеканию и украшению блинов. Мероприятие состоится в клубе «Активное долголетие» по адресу: улица Куракинская, дом 5», - пояснила Данилина.

Участникам мастер-класса необходимо предоставить справку о наличии антител к коронавирусу или о проведенной вакцинации.