РИАМО - 10 мар. Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму композитору Александру Зацепину, которому исполнилось 95 лет, сообщает Газета.ru.
«Талант музыканта и композитора, целеустремленность и поистине неиссякаемая энергия помогли вам добиться успеха на творческом поприще, создать замечательные произведения, заслужившие поистине всенародную любовь», - говорится в телеграмме.
Он отметил, что произведения Зацепина многие годы звучат в исполнении известных эстрадных артистов и украшают художественные и мультипликационные фильмы.
Александр Зацепин написал порядка 300 песен и музыку к 100 фильмам.
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