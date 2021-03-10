РИАМО - 10 мар. Тимирязевский районный суд Москвы признал актрису Аглаю Тарасову виновной в участии в несогласованной акции и обязал ее выплатить штраф в 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.

«Постановлением Тимирязевского районного суда Москвы от 10 марта 2021 года Тарасова Дарья-Аглая Викторовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ, и ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Вечером 2 февраля 2021 года после вынесения приговора блогеру Алексею Навальному Тарасова вместе с толпой скандировала лозунги и принимала участие в несогласованной акции на улице Большая Дмитровка в центре столицы. Актрису задержали после того, как она неоднократно проигнорировала требования полиции.

Аглая Тарасова известна по фильмам «Лед» и «Лед 2» и ролям в российских сериалах.