РИАМО - 10 мар. Депутаты Московской городской думы поддержали поправки в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», которые предполагают запрет на удаление когтей домашним животным без медицинских показаний, передает корреспондент РИАМО.

Поправками предлагается ввести ограничение на возможности медицинского воздействия на домашних животных в нелечебных целях.

«Ветеринарными показаниями для проведения данной операции (онихэктомии, удаления когтей - ред.) являются всего три причины - поражение когтевой фаланги, запущенные грибковые болезни и вросший коготь. Других показаний быть не может. В государственных ветеринарных клиниках Москвы такие операции без наличия этих показаний не проводятся, но в частных их можно сделать в косметических целях», - сказал председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Александр Соловьев.

Он добавил, что данные операции, проводимые по прихоти хозяев, приводят к увечьям у домашних животных.

«У животных нарушается походка и развивается малоподвижность. Это приводит к повреждению опорно-двигательного аппарата, что в конечном итоге приводит к инвалидности», - заключил депутат.

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