РИАМО - 10 мар. Правоохранители задержали в магазине на Мосфильмовской улице Москвы мужчину с ножом и доставили его в отдел полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

«В полицию поступила информация, что в одном из продуктовых магазинов на Мосфильмовской улице, находится неизвестный мужчина с предметом, похожим на нож», - говорится в сообщении.

На место направили сотрудников полиции. По прибытии стражи порядка обнаружили мужчину с ножом, который находился в сильном стрессе. Правоохранителям удалось убедить мужчину передать нож и отказаться от необдуманных действий.

«Благодаря профессионализму, выдержке и слаженным грамотным действиям сотрудников полиции: инспекторов отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Раменки, старшего сержанта полиции Алексея Бочарова и лейтенанта полиции Артема Трехлебова, а также старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по району Раменки, майора полиции Александра Цмыга попытка совершения необдуманного поступка была предотвращена», - говорится в сообщении.

В итоге мужчину доставили в территориальный отдел полиции для уточнения всех обстоятельств.