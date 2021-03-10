РИАМО - 10 мар. В рацион в период Масленицы лучше внести побольше овощей и фруктов, сообщила врач-диетолог, специалист по лечебно-физической культуре, руководитель собственной студии здоровья Ольга Шмелёва.

«Одна неделя (Масленицы - ред.) не наносит такого ущерба организму, но назвать ее полезной я не могу. <...> Лучше увеличить в этот период потребление овощей и фруктов, особенно овощей», - сказала Шмелева.

Она отметила, что лучше съесть два блина, а не четыре.

«Также лучше снизить калорийность блинов, сделать их на обезжиренном молоке. Заменить муку высшего сорта на муку с отрубями. <...> Но блины были и остаются высококалорийным продуктом», - заключила Шмелева.

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