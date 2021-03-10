РИАМО - 10 мар. На месте снесенных в рамках реализации программы реновации многоквартирных домов высвобождается градостроительный ресурс, после застройки которого можно переселить более 280 тыс жителей, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

«Сейчас для реализации программы реновации подобрано 489 стартовых площадок с градостроительным потенциалом 7,7 млн квадратных метров. При этом 132 территории площадью 2,3 млн квадратных метров располагаются на месте определенных к сносу домов», - рассказал заместитель руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Андрей Валуй.

По его словам, на данный момент в программу входят 5175 домов площадью 16,4 млн кв м. Планируется переселить 1 млн человек.

Реализация программы позволит сформировать в Москве качественную, ориентированную на человека городскую среду.

«Мы можем говорить о том, что программа реновации является драйвером развития городской среды. На уровне кварталов и районов города будет учтено развитие транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры, будет создана безопасная и комфортная среда для жителей», – добавил Валуй.

Первоочередными задачами на текущий год являются продолжение работы по подбору стартовых площадок в соответствии с потребностью реализации программы, проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию стартовых домов.

Всего в 2021 году планируется обеспечить начало переселения более 30 тысяч москвичей.

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