РИАМО - 10 мар. Последняя проверка сгущенного молока из отечественных магазинов показала, что качество этого продукта улучшается, сообщил руководитель экспертного центра Росконтроля Максим Рудаков.
«Мы проверили сгущенку. Ситуация меняется в лучшую сторону. При последней поверке не нашли никаких случаев фальсификации растительными жирами. Нет глобальных проблем со вкусом, видом, консистенцией. Не нашли крахмал», - сказал Рудаков.
Он отметил, что в редких случаях наблюдается несоответствие показателей массовой доли белка и жира.
«Среди особо отличившихся и рекомендуемых Росконтролем я бы хотел представить молоко сгущенное марок «Алексеевское», «Рогачев», «Молочная страна», «Волоконовское», - сказал Рудаков.
Кроме того, Росконтроль проводит мониторинг качества сливочного масла из торговых сетей, небольших магазинов и рынков.
Он отметил, что среди успешно прошедших проверку марок сливочного масла оказались «Молоколамск», «Алтайская буренка», «Экомилк», «Домик в деревне», «Можайское».
Также эксперт рассказал о проверках популярных марок консервированного тунца и соленой форели.
«Мы провели экспертизу тунца, все достаточно неплохо. Можно рекомендовать консервированный тунец следующих марок: «ФишХаус», «Фортуна», «Пять морей», «Барс», «Белый кит», - сказал Рудаков.
Он добавил, что при исследовании образцов слабосоленой форели незаявленных консервантов выявлено не было. Росконтроль рекомендует марки «Меридиан» и «Русское море». Среди производителей масляной рыбы выделены бренды «Олива» и «Балтийский берег».
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии