РИАМО - 10 мар. Последняя проверка сгущенного молока из отечественных магазинов показала, что качество этого продукта улучшается, сообщил руководитель экспертного центра Росконтроля Максим Рудаков.

«Мы проверили сгущенку. Ситуация меняется в лучшую сторону. При последней поверке не нашли никаких случаев фальсификации растительными жирами. Нет глобальных проблем со вкусом, видом, консистенцией. Не нашли крахмал», - сказал Рудаков.

Он отметил, что в редких случаях наблюдается несоответствие показателей массовой доли белка и жира.

«Среди особо отличившихся и рекомендуемых Росконтролем я бы хотел представить молоко сгущенное марок «Алексеевское», «Рогачев», «Молочная страна», «Волоконовское», - сказал Рудаков.

Кроме того, Росконтроль проводит мониторинг качества сливочного масла из торговых сетей, небольших магазинов и рынков.

«Было проверено 23 образца сливочного масла, в основном с жирностью 82,5%. Только восемь из 23 смогли пройти проверку с положительным результатом на первом этапе, где проверялось наличие признаков фальсификации, то есть наличие растительного жира в составе, других немолочных жиров», - сказал Рудаков.

Он отметил, что среди успешно прошедших проверку марок сливочного масла оказались «Молоколамск», «Алтайская буренка», «Экомилк», «Домик в деревне», «Можайское».

Также эксперт рассказал о проверках популярных марок консервированного тунца и соленой форели.

«Мы провели экспертизу тунца, все достаточно неплохо. Можно рекомендовать консервированный тунец следующих марок: «ФишХаус», «Фортуна», «Пять морей», «Барс», «Белый кит», - сказал Рудаков.

Он добавил, что при исследовании образцов слабосоленой форели незаявленных консервантов выявлено не было. Росконтроль рекомендует марки «Меридиан» и «Русское море». Среди производителей масляной рыбы выделены бренды «Олива» и «Балтийский берег».