РИАМО - 11 мар. Савва Сторожевский — один из самых известных и почитаемых святых в России. Его монастырь в Звенигороде был закрыт в советское время, а мощи долгое время считались утерянными. Сегодня монастырь знаменит не только своими реликвиями, но и потрясающими видами, квасом и выпечкой, а также чудесами, которые случались здесь раньше и происходят до сих пор.

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» ведущие Лена Твердая и Герман Иванов расскажут, как дух преподобного Саввы спас царя Алексея Михайловича от медведя и почему пасынок Наполеона защитил Рождественский собор в монастыре от своих же солдат. Кроме того, речь пойдет о том, как пропавшие после революции святые мощи вернули в монастырь, а сам Савва продолжает оберегать тех, кто приходит в его обитель.

Тайм-коды выпуска:

0:49 — 4:49 - Откуда открывается самый красивый вид на монастырь

4:50 — 7:08 - Как Савва спас царя от медведя

7:09 — 8:54 - Почему отшельнику пришлось строить монастырь

8:55 — 11:35 - Икона Саввы, которую не тронул огонь

11:36 — 14:45 - Почему пасынок Наполеона защитил храм от солдат, и что было после

14:46 — 17:41 - Как мощи Саввы попали на Лубянку и вернулись в монастырь

17:42 — 19:16 - Как Савва спас ребенка от несчастного случая в наши дни

19:17 — 20:21 - Где купить местную выпечку и попробовать хмельной квас

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении:

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Подкаст «Путь-дорога» — новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Серпухов, Павловский Посад, Зарайск, Жуковский, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Мураново, Марфино, Вяземы, Захарово, дом-музей Чайковского в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, парк «Патриот», этнопарк «Кочевник».

Кроме того, можно послушать про староверов деревни Тураево, ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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