РИАМО - 10 мар. Около 90% проверенных марок сметаны соответствуют требованиям, с творогом ситуация обратная, сообщил руководитель экспертного центра Росконтроля Максим Рудаков.

«Если говорить о сметане. Проверяем ее очень часто. Сталкивались раньше, когда в качестве загустителя использовался крахмал. <...> Из последнего — таких проблем обнаружено не было. Порядка 90% проверенных образцов были признаны безопасными и качественными», - сказал Рудаков.

Он отметил, что рекомендуется сметана под брендами «Брест-Литовск», «Избенка», «Сарафаново», «Простоквашино», «Ростагроэкспорт», «Свитлогорье».

«Если говорить о твороге, там проблема с микробиологией, когда мы обнаруживаем лишнюю микрофлору. С этим проблема есть, к сожалению. Из последних проверок я вижу, что ситуация настолько серьезная, что мы из всего проверенного смогли рекомендовать исключительно одну марку <...> — «Брест-Литовск», - добавил Рудаков.

Он также рассказал, что при проверке куриных яиц не было обнаружено серьезных проблем по микробиологии и по содержанию антибиотиков. Проверенные яйца соответствуют своим категориям по размерам. Рекомендуемые марки - «Окское», «Лето», «Волжское утро», «Роскар», «Волжанин».