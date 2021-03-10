РИАМО - 10 мар. В 2021 году в Ступине начнут строительство современного административно-делового центра, он разместится на площади 1,3 га, земельный участок неразграниченной собственности передается ООО «Аистэм», сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«В этом году правительство Московской области и ООО «Аистэм» подписали соглашение по реализации инвестиционного проекта «Административно-деловой центр Aistem в городе Ступино» для оказания услуг в сфере коворкинга. В настоящее время оформляется передача земельного участка в аренду сроком до конца 2030 года для этих целей», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что коворкинг-центры представляют собой новые возможности для развития экономики и социальной сферы, ведь в них создаются востребованные и актуальные направления, а именно инфраструктура для бизнеса, обучения либо отдыха горожан.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, за время реализации проекта в консолидированный бюджет региона в виде налогов поступит 39,5 миллионов рублей. Будет создано семь рабочих мест.

Инвестиции в проект составят около 113 миллионов рублей.

Центр, площадь которого составит 2,9 тысячи кв м, будет возведен в две очереди. Первый блок на 1,45 тысячи кв м планируется ввести в эксплуатацию уже во II квартале 2022 года, а второй – в IV квартале 2023 года.