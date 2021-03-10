РИАМО - 10 мар. В деревне Бекасово Наро-Фоминского округа сотрудники полиции задержали в лесу молодого человека, у которого при себе оказалась крупная партия мефедрона, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«При личном досмотре в рюкзаке мужчины было обнаружено и изъято два пакета с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотическое средство мефедрон общей массой более 1 килограмма», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

22-летний житель Москвы пояснил, что нашел работу в качестве «закладчика» в одной из соцсетей. Наниматель связывался с ним через интернет и давал указания. После распределения наркотиков мужчина должен был прятать их в лесных массивах столицы и области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу.