РИАМО - 10 мар. Несмотря на все ограничения из-за пандемии коронавируса в столице, инвестиции города впервые превысили 3,6 трлн рублей в 2020 году, еще ожидается 3%-ный прирост валового регионального продукта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Если мы останемся в рамках действующих невысоких ограничений, которые по сути сводятся к перчаточно-масочному режиму, то мы рассчитываем на восстановление экономики постепенное и рассчитываем на то, что валовый региональный продукт у нас даст прирост порядка 3% в этом году. Рассчитываем на восстановление доходов бюджета на уровень 2019 года, может даже чуть больше», - сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что сейчас наблюдается положительная динамика в инвестиционных активностях столичных компаний – 1,7 – 2%.

«К слову сказать, это достаточно рекордное значение для Москвы, инвестиции впервые достигли уровня 3,6 триллиона рублей за прошлый год. При том, что в 2019 году у нас был рекордный рост по объему инвестиций, динамика в сопоставимых ценах составила 24%. За достаточно сложный прошлый год <…> динамика не то, что не снизилась, но и показала положительные цифры», - сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».