РИАМО - 10 мар. На востоке столицы началась проходка двухпутного перегонного тоннеля от станции «Нагатинский Затон» до станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии столичного метро. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В среду проходку тоннеля начал механизированный комплекс «Лилия».

«Проходка тоннелей Большой кольцевой линии метро – самого большого метрокольца в мире – выполнена уже на 94%. Осталось пройти несколько сравнительно небольших участков, в том числе между будущими станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар», проходку которого мы начинаем», – сказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе церемонии запуска проходки.

Он добавил, что освободившиеся тоннелепроходческие комплексы используют для возведения новых радиальных линий в районы, где метро пока нет.

До текущего момента на возведении БКЛ работали четыре тоннелепроходческих комплекса, они вели работы по сооружению перегонных тоннелей на юго-западе («Давыдково – площадка № 6»), юге («Зюзино – Воронцовская», соединительная ветка в депо «Замоскворецкое») и востоке («Кленовый бульвар – площадка № 2») кольца метро.

Проходку еще четырех тоннелей, которые располагаются на восточном участке БКЛ от станции «Каширская» до станции «Нижегородская», еще предстоит провести.

Протяженность участка с четырьмя станциями, среди которых «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники», а также и «Текстильщики», составляет 11,4 км, а диаметр двухпутного тоннеля между станциями «Текстильщики» и «Кленовый бульвар», по которому будут ходить поезда – 10 м.

Однопутные перегонные тоннели от «Нижегородской» до «Текстильщиков» и двухпутный тоннель от «Текстильщиков» до «Печатников» уже возведены.

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