РИАМО - 10 мар. Столичный рынок труда восстановился со спадом пандемии коронавируса, в настоящее время количество вакансий в городе превышает количество предложений рабочей силы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В целом мы считаем, что проблем в этой сфере мы не наблюдаем. Рынок труда восстановился, количество вакансий, которые предлагаются на нашей бирже труда, соответственно, на электронных ресурсах, - оно превышает количество предложения рабочей силы», - сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в настоящее время в качестве безработных в столице зарегистрированы более 60 тысяч человек, уровень безработицы в Москве составляет 0,8%.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что во время пандемии столичная служба занятости помогла найти новую работу для 178 тысяч человек. Сейчас в городе открыто около 300 тысяч вакансий.

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Текстовая трансляция

10 МАРТА

- Власти Москвы заявили о восстановлении рынка труда после пандемии. В настоящее время количество вакансий в городе превышает количество предложений рабочей силы.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковные врачи вылечили 622 человека от коронавируса. С начала пандемии в регионе выздоровели 180 332 человека.

- 1453 пациента вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. Общее число вылеченных увеличилось до 914 626.

- За сутки в России зарегистрировали 9 079 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 291 больного. В Москве - 1116.

- Собянин рассказал о возможности дальнейшего снятия ограничений в Москве.