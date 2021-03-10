РИАМО - 10 мар. Предприятия общественного питания столицы не добирают 15-20% выручки по сравнению с прошлым годом, в связи с этим власти города и правительство РФ разрабатывают меры поддержки ресторанов, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Если говорить про ресторанный бизнес, то мы, действительно, сейчас наблюдаем снижение выручки. До сих пор предприятия общественного питания не вышли на показатели прошлого года. Хотя все-таки к ним существенно приблизились относительно того периода прошлогоднего времени, то есть это конец весны - начало лета, когда по сути дела, они были закрыты», - сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в настоящее время рестораны не добирают выручку в объеме 15-20% по сравнению с прошлым годом. Но массового закрытия предприятий общественного питания в Москве не наблюдается.

«Прорабатываем дополнительно с федеральным правительством возможные меры поддержки, в том числе изменения в части налогообложения данной отрасли. С тем, чтобы это отрасль не просто поддержать в текущий момент, но и, собственно говоря, создать дополнительные стимулы по развитию и притоку инвестиций в сферу общественного питания», - добавил Ефимов.

Он подчеркнул, что выручка гостиничного и туристического бизнеса далека от прошлогодних показателей, предприятия данных сфер не добирают 40-45% выручки.