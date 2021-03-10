РИАМО - 10 мар. В столице работает комплексная система мер поддержки всех социально незащищенных категорий населения, власти города постоянно мониторят ситуацию с доходами горожан, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве действует комплексная система поддержки всех социально незащищенных категорий граждан. Мы считаем, что она работает эффективно, но вместе с тем внимательно мониторим ситуацию с доходами населения во всех категориях москвичей», — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в случае какой-либо необходимости столичные власти будут оперативно решать возникающие вопросы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что москвичи, которые пострадали из-за аварии на ЧАЭС или участвовали в ликвидации ее последствий, получат разовые выплаты от 3 до 10 тыс рублей.