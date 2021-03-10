РИАМО - 10 мар. Обороты предприятий малого и среднего бизнеса в столице восстанавливаются, также наблюдается положительная динамика в сфере уплаты налогов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Если говорить в целом про оборот предприятий малого и среднего бизнеса, то с одной стороны мы видим восстановление оборотов данных предприятий, с другой стороны мы видим положительную динамику в сфере уплаты налогов на прибыль и уплаты налогов по специальным режимам», - сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в Москве действует набор льготных мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. В первую очередь, это патентная система налогообложения и по платежам в бюджет по данным позициям, заметна положительная динамика.

«Если говорить в целом про субъекты малого предпринимательства, то конечно, есть те сферы, которые чувствуют себя тяжело в сложившейся ситуации. Это, в первую очередь, те отрасли, которые признаны наиболее пострадавшими. Но мы со своей стороны в дополнение к тем мерам, которые принимало федеральное правительство, приняли целый набор мер поддержки и одна из основных мер поддержки – программа льготного кредитования и рефинансирования полученных кредитов субъектами малого и среднего предпринимательства. Причем в независимости от сферы деятельности», - добавил Ефимов.