РИАМО - 10 мар. Выручка столичных предприятий в феврале превысила один триллион рублей, таким образом, этот месяц стал рекордным, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Февраль для нас стал своего рода рекордом. И безусловно здесь отразилось снятие чуть больше месяца назад большинства действовавших ограничений. Так, выручка предприятий торговли и услуг за февраль месяц превысила психологическую отметку в один триллион рублей в день», - сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что данный показатель выше почти на 15%, чем в прошлом году.

«Существенный рост мы наблюдаем, в первую очередь, в реализации непродовольственных товаров, где выручка предприятий по полному кругу, работающих в Москве, увеличилась на 30%», - добавил Ефимов.

Он подчеркнул, что на увеличение выручки действует такой фактор, как нереализованный спрос и невозможность полноценно выехать заграницу.