РИАМО - 10 мар. Около 350 тысяч пассажиров воспользовались поездами и экспресс-автобусами «Аэроэкспресс» за две недели, включая длинные праздники в феврале и марте, сообщает пресс-служба перевозчика.

«С 20 февраля по 8 марта аэроэкспрессы перевезли около 350 тысяч пассажиров. Отмечается заметный рост пассажиропотока в феврале и начале марта. Среднесуточный пассажиропоток увеличился на 30% по сравнению со значениями января», — сообщили в пресс-службе.

По словам коммерческого директора «Аэроэкспресс» Михаила Графчикова, наращиванию пассажирапотока способствует гибкая ценовая политика компании.

«Это и запуск выгодных тарифов для поездок на поездах и экспресс-автобусах, и ряд персональных предложений, которые мы делаем нашим пассажирам», — подчеркнул Графчиков.

На время праздников был запущен спецтариф «Для двоих» стоимостью 1,3 тыс рублей. Он рассчитан на поездку в аэропорт и обратно для двух человек. Данный тариф действует до 15 марта. Он на 200 рублей выгоднее покупки двух билетов по регулярному тарифу «Стандарт туда-обратно».