РИАМО - 10 мар. На подведомственных территориях Мосприроды были отмечены первые признаки скорого прихода весны - оживились птицы, это является одним из признаков скорого прихода весны, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«По утрам уже вовсю поют большие синицы, их призывная весенняя трель слышна на весь лес, дятлы выбивают токовую дробь или морзянку. Активизировались воробьи, которые в отверстиях под покрытием крыш строят гнезда и создают семьи. Сотрудники Мосприроды наблюдали за тем, как вороны несли ветки для строительства или ремонта своего жилища», – говорится в сообщении.

На полынях прибавилось число уток, увеличивается и количество чаек, которые прилетают на дневную кормежку.

Еще одним признаком наступления весны стали растения. В частности, у ивы стали разворачиваться цветочные почки на мужских особях, на вербах появились «барашки», а сережки берез рассыпались семенами по снегу. Вскоре через стетоскоп можно будет слышать, как по древесным стволам пойдет сок.

К признакам наступления теплого время года относятся и изменения в пчелиных домиках на демонстрационной пасеке в Кузьминках. Пчелы, которые сбились в клуб от холода, движутся по ульям согласно одному маршруту – от низа улья вверх, а после от передней к задней стенкам. В это время они едят мед, поддерживая так необходимую температуру.

На текущий момент клубки уже достигли последней станции и смогут совершить свой первый мартовский облет с наступлением плюсовых температур.

Четвертой и заключительной приметой прихода весны стал прогноз экологов. Согласно экологам Кузьминского парка, которые наблюдали за природой, весна будет ранней и затяжной. Это подтверждают и серые вороны, которые начали воздушные брачные игры и сбор веток для гнезд, а также «длинные сосульки».